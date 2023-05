裕日車(2227)為感謝廣大消費者對ALL NEW SENTRA的熱愛,並滿足車主追求與眾不同的個性化需求,自即日起至2023年5月31日止,限量推出300台 ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」,超值升級舊換新78萬元起。ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」,提供冷傲白及冷傲白搭配黯夜黑頂2種車色,免費升級8項外觀及內裝配備,加配備不加價,限量300台登場。