NISSAN ALL NEW SENTRA 以「省油」、「安全」及「顏值」的產品力獲得廣大車主好評及市場熱議，搭配代言人柔道國手楊勇緯王者形象，完美展現「王者之風」的風範。

外觀免費升級6項配備，內裝免費升級2項配備，包括環艙炫彩氣氛燈、霓光藍縫線，讓ALL NEW SENTRA 「耀眼黑化版」成為路上絕美焦點。

ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」除享有免費升級8項外觀及內裝配備，加配備不加價，為回饋廣大消費者支持與肯定，同時享有「NISSAN 10倍普發、幸福加碼送」購車優惠專案，包含6千元升級2萬元配件金，再加碼「五夠省」保修護照、0利率分期貸款等多重優惠，同步感受ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」顏值及質感再進化的獨特魅力。

擁有「王者之風」美名的ALL NEW SENTRA 在「省油」、「安全」、「顏值」方面坐擁王者之位，與同級車相比，具有17.7 km/L 最佳油耗表現的「省油之王」；搭載Nissan Intelligent Mobility 39項完整主被動行車安全科技，同級車中唯一擁有PFCW超視距車輛追撞警示系統及 EMPA 油門誤踩緊急輔助系統的「安全之王」；以1.254豪華房車寬高比，打造兼具跑格與豪華氣度的「顏值之王」。「耀眼黑化版」限量300台登場，免費升級8項外觀及內裝配備，加配備不加價，讓追求與眾不同個性化需求的車主，享受顏值及質感再進化的ALL NEW SENTRA「王者之風」。