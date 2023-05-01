針對五一行動聯盟遊行的訴求，民進黨今天表示，勞工生活與勞動權益保障，長期以來都是民進黨最重視的施政領域，對於青年低薪的課題，更是盡全力面對與提出對策。民進黨會全力以赴，持續提升勞動權益與薪資水準，秉持一貫的信念與勞工站在一起，傾聽並積極因應。

今天是五一勞動節，五一行動聯盟舉行遊行，批評中央完全執政的民進黨繳出一張令勞工失望透頂的成績單，低薪、高工時，讓台灣成為血淋淋的「過勞之島」。聯盟提出四大訴求，包含「勞工要加薪、國假要恢復」「青年要希望、老年要尊嚴」「非典要保障、醫護要勞權」「工會要有力、3權要完整」等。

對此，民進黨發言人張志豪表示，感謝各行各業勞工朋友的貢獻，尤其疫情期間付出非常多的醫護人員，我們再一次表達敬意。勞工生活與勞動權益保障，長期以來都是民進黨最重視的施政領域，對於青年低薪的課題，更是盡全力面對與提出對策。

他請勞工放心，勞保年金的財務困境，民進黨政府一定會負起最後的給付責任，確保勞工長長久久領得到。從2020年起已連續4年撥補勞保基金，總共挹注1470億元，明年會再編列1000億元的預算，繼續撥補勞保基金；至於薪資與工時政策，民進黨自2016年以來，連續7年調漲基本工資月薪與時薪，基本工資增幅達6392元，比國民黨執政時期調5次、共2728元，幅度更大。

除了提升工資，他說，民進黨也幫大家減稅減負擔，是第一個重視「職業災害」、提供「勞工失業給付及職訓津貼」、制定「性別工作平等法」首度入法、也是第一個「縮短工時」的執政黨。為勞工建立個人可攜式退休金帳戶「勞退新制」，並訂立「大量勞工解僱保護法」。

為讓青年有未來，張志豪表示，政府投資青年、加值青年，從產業人力需求到青年職涯規劃、技能發展及就業服務，統整8個部會資源，推動為期4年的「投資青年就業方案」。為讓青年有更多可以運用的收入，今年再放寬青年租金補貼的門檻，並且簡化申請程序。

他強調，勞工的職業安全與過勞是民進黨高度關切的事，2022年開始實施「勞工職業災害保險及保護法」，建立從災前預防、災害補償及災後重建的社會保險體制。為受職災的勞工朋友提供更好的福利，「職業傷病診治專責醫院」、「職災職能復健專責醫院」都已經在今年正式上路。

張志豪表示，民進黨二次執政以來，從各方面關照勞工的生活，也有一些成果呈現給國人與勞工朋友，對於來自各界的期待，民進黨一定會持續努力、追求進步。