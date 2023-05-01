屏縣府2月啟動「社區行動生活復能車」偏鄉服務，至今駛進9個鄉鎮、服務1966人次， 2日起將再增加12個鄉鎮服務，朝行動衛生所發展。（謝佳潾攝）

屏縣府2月啟動「社區行動生活復能車」偏鄉服務，至今駛進9個鄉鎮、服務1966人次， 2日起將再增加12個鄉鎮服務，朝行動衛生所發展。（謝佳潾攝）

屏縣府2月啟動「社區行動生活復能車」偏鄉服務，至今駛進9個鄉鎮、服務1966人次， 2日起將再增加12個鄉鎮服務，朝行動衛生所發展。（謝佳潾攝）

屏縣府因應超高齡社會即將來臨，今年2月啟動「社區行動生活復能車」偏鄉服務，至今駛進9個鄉鎮、服務1966人次，並發掘21名需要進一步治療的民眾、協助轉介醫療機構接受治療，受到當地居民熱烈歡迎與稱讚，縣府表示，2日起將再增加12個鄉鎮服務，朝行動衛生所發展。

縣長周春米指出，屏東縣人口快速老化導致有復能或照護需求的民眾日益增加，加上許多鄉鎮地處偏遠，使得當地資源不足且民眾就醫不便，為此，縣府積極與企業合作，推動行動生活復能照護模式，將資源送入社區。

周春米說，目前在中洲建設、屏東縣不動產開發商業同業公會及中華民國銀讚慈善關懷協會的響應捐贈下，縣府共獲贈4輛行動生活復能車以及相關儀器設備，2月21日起開始駛進屏中地區新園、新埤及萬巒鄉，與屏北地區高樹、里港、鹽埔鄉，以及屏南地區車城、滿州、獅子鄉，共計9鄉40村。

周春米說，行動生活復能車搭載有助於舒緩疼痛與促進血液循環的相關儀器設備，駛進偏鄉社區為民眾服務，民眾經醫師評估後，再由專業物理治療人員提供服務及衛教，至今已服務1966人次，並發掘21名需要進一步治療的民眾、協助轉介醫療機構接受治療。

衛生局長張秀君表示，在服務過程中，最常聽見民眾說希望增加場次，也很常看到社區老人家迫不及待早早就到服務地點等待團隊，體驗過的民眾，都真心推薦給親朋好友，因此也在此呼籲，若民眾自覺有復能需求，可洽詢當地衛生所，經衛生所醫護團隊評估符合資格者，再安排後續服務。

張秀君說，「社區行動生活復能車」目前仍處於試辦階段，試辦時間至12月31日止，期間全部免費，並於2日起4輛車全部啟動、增加12個鄉鎮服務，同時視試辦成效及經費情形以滾動式調整及修正，期盼未來能導入常規業務辦理，朝行動衛生所發展。

張秀君強調，生活復能車不是醫療等級，所有的儀器也非醫療導向，而是護理師、物理與職能治療師提供的專業基本照護，所以若有醫療需求，一定會轉介至醫療端。