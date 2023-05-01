新竹市環保局1日於新竹大遠百舉辦「回收生活節起跑式」快閃活動，民眾熱烈響應。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市環保局1日於新竹大遠百舉辦「回收生活節起跑式」快閃活動，特別加碼3台筆電或7吋以上平板電腦可升級兌換500元大遠百禮券、2支手機升級兌換50元超商商品卡，兌換人潮十分踴躍，現場逾500人參與，回收廢筆記型電腦、廢平板及廢手機共計253台。

市長高虹安表示，2023回收生活節自5月1日至6月30日，感謝竹市3C賣場及量販店對於環保活動的支持認同，一同與市府推動回收生活節，更感謝民眾熱情參與及對環保回收的用心。

她也提醒，別任意將廢資訊產品當作一般垃圾丟棄，內含重金屬成分恐影響人體及環境，環保教育必須落實在生活之中，市府會努力為市民打造永續城市。

今天排隊搶頭香的陳姓夫妻檔表示，昨天才在環保局官網看到活動資訊，剛好家裡有3台廢筆電，今天上午11點多就到現場排隊等待兌換，領到500元遠百禮券，讓夫妻倆直呼好開心。

環保局長江盛任表示，新竹市「回收生活節」已邁入第6年，感謝民眾的響應，累計參與人數7244人次，回收廢資訊產品超過1.3萬台，今年回收生活節首場快閃活動於大遠百舉辦，並加碼限量好康，鼓勵民眾踴躍兌換。

他說，今年與3家量販店（愛買、大潤發忠孝店、大潤發湳雅店）及3家3C賣場（NOVA資訊廣場、順發3C新竹店、順發3C經國店）合作，民眾提交回收6類資源物，可兌換10元到100元不等的現金抵用券，兌換當日即可折抵使用，落實資源循環，就環保行動的示範效果別具意義。

兌換項目包括廢筆記型電腦1台100元、廢平板電腦7吋以上1台100元、廢鍵盤1台10元、廢手機1台20元、行動通訊相關配件（包括旅充、座充、電池、耳機、手寫筆、傳輸線及讀卡機）1公斤10元、廢電扇1台50元。

除NOVA新竹店不收取廢電扇外，其他5家業者皆全品項回收，每人每類資源物限兌換3份，數量有限兌完為止，也提醒民眾提交手機及廢資訊物品之前，請務必刪除內部個資。

環保局補充，現金抵用券限於各辦理回收之3C賣場或量販店直接購物折抵使用，使用期限至明年6月30日止。