新豐鄉婦聯青溪協會在母親節前夕發起「珍愛地球‧我愛媽咪」環保淨灘活動，1日有近百位婦女在理事長黃淑英帶領下，前往新豐鄉觀海大道展開淨灘活動，將被國民黨提名參選1選區立委的徐欣瑩應邀前往參加，她獻給每一位媽媽康乃馨肥皂花，預祝媽媽們母親節快樂。

黃淑英表示，藉由淨灘作環境教育，提醒大家從「減少塑膠量」及「循環再利用」出發，落實聯合國SDGs永續發展目標。

徐欣瑩表示，海洋汙染日益嚴重，每年全球有大約8百萬的塑膠垃圾排進大海，另外還有其他種類的海洋垃圾，如金屬、玻璃、紙張等。

徐欣感謝婦女姊妹共襄盛舉淨灘，每人貢獻一點力量，用公益環保送給地球一個很有意義的母親節禮物。

參與淨灘的民眾一早就抵達新豐紅毛港遊憩區內停車場，帶手套、持長夾，分組前往觀海大道撿拾廢棄物，大家齊心協力撿起各種瓶瓶罐罐、塑膠品、吸管等海洋垃圾6大袋，主要以保特瓶最多，淨灘後也讓新豐的海岸更美麗。

會後，徐欣瑩也準備康乃馨肥皂花，感謝媽媽們一年到頭的辛勞，祝福大家母親節快樂！