台北市長蔣萬安日前喊出5萬戶社會住宅的興建目標，但遭議員質疑，依照前2任市長16年僅完成1.6萬多戶，5萬戶必須花費25年。蔣萬安1日表示，將全力努力。

蔣萬安今視察廣慈博愛園區工程，他指出，廣慈園區整體興建從2022年起陸續完工，未來不只提供市民更好的居住環境，也讓周邊的市民洽公或享受相關服務時更加便利。廣慈博愛園區結合辦公處所、社會住宅和社福設施的大型園區，具指標性意義的園區，讓市民了解北市未來的相關規劃，以大型園區提供多元的服務，打造更宜居、友善的城市。

社民黨台北市議員苗博雅質疑，蔣萬安喊出5萬戶社宅，但前2任市長16年僅完成1.6萬戶，5萬戶需花費25年。蔣萬安說，感謝歷任市長從規劃到施工都很努力，會在既有基礎好好規劃，在公有地資源逐漸稀少下，提供更好、更優質的社宅，透過更多元管道提供可負擔的居住環境，包含EOD、都更分回及提高容積獎勵都是努力的方向。

媒體追問，5萬戶社宅是確切目標？蔣萬安回覆，最重要是解決民眾居住問題，將全力努力。