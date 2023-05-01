嘉義縣有1230家合法畜牧場，有571家表明會配合輔導、納管。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府自2021年10月起推動畜牧場水井納管，至今已有571家畜牧場願意配合輔導，提出申請已有74口水井，核發出54張水權狀，不過近來卻傳出有鑿井業者聲稱是縣府委託廠商，向畜牧業者收取水權登記申請文件外，還聲稱縣府要收6000元規費，讓縣府急澄清，只要符合規定者在時限內提出水權登記申請，農業用水免收2700元規費。

嘉義縣政府依據經濟部水利署修正「地下水管制辦法」第17條賦予權限，從2021年10月1日起至2024年9月30日，受理早於民國99年，即2010年8月4日前開始使用的水井納管業務，符合納管資格的既有水井依據「水權登記收費標準」規定，向縣府提送水權登記時，免收2700元規費。

縣府水利處水利行政科長陳建良說，這波主要針對畜牧業者進行納管，為協助境內1230家合法畜牧場辦理符合納管資格水井提出水權登記，110年度起就委託「財團法人成大研究發展基金會」工作團隊及其協力廠商「儀翔光電科技有限公司」主動接洽各合法畜牧場辦理相關輔導工作。

截至4月27日為止，受委託團隊接洽合法畜牧場中有571家表明會配合輔導，資格符合且資料齊備後，會請合法鑿井業者輔助完成抽水試驗表及裝置量水設備，經工作團隊辦理履勘及文件審核後，向縣府提送水權登記申請者有74口水井，核發54張水權狀。

不過，近來卻有畜牧業者反映，指有鑿井業者說要收6000元規費，雖然尚未傳出有業者受騙，縣府仍極力澄清，強調只要符合資格者提出就免收規畫。

陳建良說，嘉縣在未啟動納管前，畜牧業合法水井有128口，等過了期限仍未申請，最後被發現有違法使用將直接封填，且除畜牧業外，今年也會推動工廠水井納管合法化，透過水井數量的掌握、抽水情況，未來可進行供水調配。