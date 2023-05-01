警政署於5月起推動「全國同步取締路口不停讓行人執法專案勤務」，桃園市中壢警分局將配合實施交通大執法，針對民眾關心行人安全問題，將以「路口不停讓行人」、「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「 人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」為取締重點，計畫將在新明、忠貞、興國等市場及火車站、學校周邊加強取締。

中壢警方統計今年1至4月共計舉發「路口不停讓行人」、「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」308件，這次將規劃轄區新明、忠貞、興國等市場、中壢、中原等夜市、中壢、內壢等火車站、各級學校周邊及環中東路、中山東路、新生路、延平路等各易生違規路段，要求各派出所及交通中隊即日起加強攔查宣導、即日起加強執法，盼藉由強力執法手段，提升用路人守法觀念，以維護道路交通安全，降低交通事故發生率。

警方呼籲，警察開單取締僅是手段，而非目的，遵守交通規則才是保護自身安全的第一守則，未來警方亦將持續滾動式檢討各項執法作為，並針對易違規路段提升見警率，提供民眾一個友善、安全又便利的交通環境。