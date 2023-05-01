桃園客家百工百業紀錄片《我剪裁的平行宇宙─剪黏》勇奪休士頓國際影展殊榮。（桃市客家文化基金會提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市客家事務局與客家文化基金會合作製作桃園客家百工百業紀錄片，以《電光石火之間─鐵雕藝術》及《我剪裁的平行宇宙─剪黏》，榮獲休士頓國際影展殊榮，該影展是國際上歷史最悠久的獨立影展，獲獎的2部片紀錄在地職人對於手工技藝的堅持與精神，展現桃園客家工藝豐富的一面。

《電光石火之間─鐵雕藝術》紀錄鐵雕藝術職人鄭炳和，他原本經營資源回收場，因是客家人有惜福愛物的勤儉精神，在偶然一次的回收場改造計畫，他在廢鐵堆裡就地取材，選擇適合媒材開始創作之路，透過切割、焊接，讓廢鐵獲得全新的面貌，他的作品鋼鐵機器人也曾在桃園地景藝術節中展出，如今他的回收場也轉型成回環保藝術園區。

《我剪裁的平行宇宙─剪黏》則是記錄致力於剪黏、泥塑與交趾陶60餘年的徐明河，他也是文化部依文化資產保存法將其列為「重要文化資產保存技術保存者」。徐明河從早年的學徒到現在大學教授級專業技術人員，也從一般宮廟到古蹟修復，見證台灣的剪黏歷史，他至今仍在台灣藝術大學傳授其畢生所學技藝，也可以從紀錄片中可到他與學生亦師亦友的親切互動。

桃園市客家文化基金會表示，自2017年至今累積拍攝30支紀錄片，今年持續透過鏡頭紀錄7位桃園在地各行各業職人，本著探尋地方故事的精神，逐步尋找桃園客家文化的美好，這次2部影片榮獲國際大獎，也讓桃園客家職人被世界看見。