迎接母親節，寬心園特5月12日到14日推出母親節特餐。（馮惠宜攝）

迎接一年一度母親節，蔬食餐廳寬心園特別推出限定套餐，食材全面升級；而除了5月12日到14日推出升級版限定特餐，寬心園近日也推出春夏新菜，包括：薑燒豆香煲、塔香菇菇脆、什錦飄香砂鍋煲和冰藻纖蔬麵等，為喜歡蔬食的消費者帶來全新的美食體驗。

「塔香菇菇脆」由杏鮑菇手工製成脆脆口感，搭配豐盛季節時蔬，起鍋前加入九層塔快炒香味四溢。（馮惠宜攝）

疫後首次母親節，寬心園應主顧客們要求特別在5月12日到14日推出限定套餐，精選的手作私房三品、義式油醋天貝沙拉、寬心款待燉湯、松露猴菇彩鮮蔬、桃膠銀耳燉雪燕等多道菜品，搭配精力蔬果汁；內容採用猴頭茹、天貝、山藥、桃膠以及雪燕等高貴食材，要讓茹素的媽媽吃得澎湃又豐盛。

「冰藻纖蔬麵」以義大利天使細麵代替傳統黃麵，搭配清爽的冰藻、脆甜小黃瓜和蕃茄，以及用橄欖油清炒的銀芽鮮菇，再淋上特製手工紫蘇梅醬汁。（馮惠宜攝）

另，為迎接春夏季節，寬心園也特別推出一系列春夏新菜：薑燒豆香煲、塔香菇菇脆、什錦飄香砂鍋煲和冰藻纖蔬麵等，讓顧客們在品嚐美食的同時，感受春夏季節的氛圍。

「薑燒豆香煲」以新鮮洋菇、手工豆皮、鮮蔬為主，經過麻油薑泥的調味熬煮而成，散發出濃郁的香氣。（馮惠宜攝）

其中「薑燒豆香煲」以新鮮洋菇、手工豆皮、鮮蔬為主，經過麻油薑泥的調味熬煮而成，散發出濃郁的香氣。「塔香菇菇脆」由杏鮑菇手工製成脆脆口感，搭配豐盛季節時蔬，起鍋前加入九層塔快炒香味四溢。

而「什錦飄香砂鍋煲」以高蛋白的豆包加入蔬菜手工製作素魚，再以白菜、綜合菇、蔬菜為基底熬煮濃郁湯頭，燉煮後再以薑、蔥提味，讓人嚐出夏日的清爽和滋味。「冰藻纖蔬麵」則以義大利天使細麵代替傳統黃麵，搭配清爽的冰藻、脆甜小黃瓜和蕃茄，以及用橄欖油清炒的銀芽鮮菇，再淋上特製手工紫蘇梅醬汁，口感甜中帶酸，清涼怡人。

此次推出的新菜也特別為顧客設計套餐，包括主餐附養生四寶飯、精力蔬果汁、和風蔬菜沙拉、原盅精緻燉湯、季節水果和養顏甜品，一份套餐還能吃進50種蔬果，品嚐美食也補充豐富營養。