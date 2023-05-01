一名中年男子因發覺自己水腫而就醫，檢查發現，因腎絲球過濾率僅6分，必須洗腎治療。醫師了解男子飲食習慣才知，男子10年前已罹患糖尿病，但仍每天喝2杯西瓜汁，由於西瓜的含糖量高，導致血糖長年居高不下，久了導致腎功能嚴重受損，只能終身洗腎。

營養功能醫學專家劉博仁醫師在《小宇宙大爆發》中表示，上述男子經營公司，每天為事業奔波，幾乎不健檢，某天發現自己水腫而就醫，醫師告知，男子的腎絲球過濾率僅剩6、7分。當腎絲球過濾率低於15分，人就必須洗腎治療，但該男子不解為何腎臟功能如此差。

劉博仁表示，經詢問男子飲食習慣才知，男子10年前已罹患糖尿病，但每天喝2杯西瓜汁，「家裡竟可儲放大量西瓜，也令人不解。」男子自認，每天認真補充維生素C，不解為何腎功能如此差。

劉博仁表示，西瓜並非富含維生素C的水果，但含糖量高，長期大量飲用會導致血糖升高。男子已有糖尿病，仍不以為意，未注意血糖數值，每天2杯西瓜汁加劇糖尿病病情，導致糖尿病腎病變，讓腎絲球過濾率大幅下滑。

他提醒，水果富含多種維生素、礦物質等營養素，但因含糖量高，民眾要適量攝取。有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈也表示，每人每天水果的攝取量為2個拳頭大的份量，勿過量攝取。