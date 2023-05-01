取自外交部影片畫面

第76屆「世界衛生大會」（WHA）5月21日將在瑞士日內瓦登場。為爭取國際社會支持，外交部今天發布文宣短片「台灣一直都在」（THE DOCTOR IS IN），由醫師的視角呈現我國對全球公衛的貢獻，呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣的參與，使世界衛生體系更加完善。

WHA即將召開 外交部發布文宣短片籲接納台灣參與

外交部發言人劉永健指出，「台灣一直都在」短片以廣告創意手法，採「一鏡到底」方式拍攝。從一位醫師居家的生活，關注電視螢幕不間斷播放有關台灣醫衞相關案例的畫面，傳達台灣醫療行動遍及世界最需要的地方，並致力提升全人類健康的良善形象。

短片中紀錄4個案例，包括：台灣醫療援助深入戰火下的烏克蘭兒童心臟醫院等醫療機構，拯救當地兒童的生命；「台灣國際醫療衛生人員訓練中心」（TIHTC）為國際醫療專業人員提供訓練課程，過去20年共培訓來自77國超過2000名醫護人員。

還有，台灣的醫療團深入史瓦帝尼等非洲地區，進行提升嬰兒及母親健康計畫，達到降低嬰兒死亡率1％的成就；以及台灣成功的全民健康保險制度，在全球資料庫網站Numbeo公布醫療保健指數，連續四年居全球之冠。

影片片尾選錄各界人士的肯定，並顯示「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）、「讓台灣幫忙」（Let Taiwan Help）訊息，最後帶出本年推案主視覺－以彩色人形剪影牽手環繞地球，傳遞台灣在疫後將持續進行正面、積極、溫暖的全球人道醫療行動，以呼籲WHO正視台灣所做的貢獻，共同追求WHO宗旨，以達致人類最高水準的健康。

外交部也公開影片拍攝現場的側拍畫面，讓國內外網友了解「一鏡到底」的攝製過程。劉永健表示，推案短片除中、英文字幕外，將陸續製作日、德、法、西、越、印、泰、葡、阿、烏克蘭文等外語字幕版向全球播放。