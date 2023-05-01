1日為勞動節，民進黨台北市議員林延鳳指出，台北市長蔣萬安選前承諾的勞工支票，多項有執行不力或縮水、降格之嫌，如勞權基金補助項目極為限縮，不僅幫不到最迫切需要的勞工，卻將淪為蔣萬安「大撒幣」的小金庫。蔣萬安回應，勞權基金會一步一步放寬，至少踏出第一步，再滾動式檢討。

林延鳳踢爆，蔣市府列為本會期重大法案，即將於3日議會法規委員會審查的勞權基金條例，美其名新增職訓、勞工權益與促進就業之費用支應，卻恐無法真正照顧勞工。除草案說明舉出之「青年尋職保險」外，連「青年求職共享運具補助」經費都將從基金中運用。

林延鳳說明，工會盼望將現行僅限「不當解雇、職災、關廠與其他重大勞資爭議等4類」的勞工訴訟補助，放寬案件類型不設限，但蔣只增加加班費、退休金2類爭議類型，並未真正放寬，相較於新北、台中、台南及高雄等藍綠執政直轄市之「不設限」都更加落伍，質疑蔣市府修法只為將勞權基金變成「小金庫」。

林延鳳指出，蔣萬安去年9月22日提出「勞工三主張」，首要為「傾聽工會勞工的心聲」，並承諾會定期和主要工會座談，但查詢蔣上任以來，僅1月公開出席「演藝總工會」尾牙，之後再無任何紀錄；洽詢秘書處發現，蔣萬安與副市長李四川、林奕華，所有工會行程皆為「不公開」，令人好奇，傾聽勞工只是出席餐會活動。

林延鳳說，且勞工政策諮詢會並非經市政會議通過組織辦法之常設任務編組，而是勞動局自行核定的「局處層級計畫」，6名勞工代表僅佔全諮詢會21名之28.57％，其他成員包含官方、學界，更有產業局所推薦的「資方代表」，且1年僅開2次大會，形同縮水、降格。

她發現，蔣萬安選前曾承諾北市產總，由產業局與勞動局合作，雇主新設商業登記後，參加4小時勞動教育政策。目前僅開一班共101位雇主上課，以蔣萬安上任後北市新設立公司商號共4777家計算，達成率僅2.11％，執行不力。

林延鳳批評，蔣萬安與工會互動「不公開」，選前承諾大縮水，勞權基金修法也未針對勞工最需要者進行照顧，只跟風新北市長侯友宜「五一全國放假論」，卻不好好檢視自己的政策成效，關心台北的勞工，蔣萬安應好好自我檢討，同時必須重新檢視自我設限、不符合勞工期待的勞權修法。

蔣萬安回覆，勞權基金會一步一步放寬，至少踏出第一步，先把勞權基金運用範圍擴大，再滾動式檢討，同時也需要議會支持以修改自治條例，希望大家一起支持、提供好的建議。

蔣萬安指出，青年尋職期間的共享運具折價券，最重要是提供年輕民眾找工作期間的保險及相關交通用具上使用更優惠、方便，勞動局會就執行細節和內容會對外說明。