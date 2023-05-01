嘉義市議員郭定緯指園狗便袋沒人補，有好心民眾看不下去，主動提供塑膠袋供民眾使用。（郭定緯服務處提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議會今進行局處室工作報告，建設處因公園管理頻遭議員質詢、炮轟，議員郭定緯指多座公園狗便袋沒人補，加上箱子外表斑駁難看，狗便袋箱變蚊子箱，形同虛設！

郭定緯說，飼主常帶寵物到公園，代表公園狗便箱設施很重要，但他實際到嘉義、文化、中央、宣信、河濱等公園，發現狗便箱都沒有狗便袋，且一連去了3天都沒看到有人補，中央廣場公園甚至連狗便箱都不翼而飛，訪查下竟有市民表示從沒看過狗便箱有狗便袋，甚至有好心民眾看不下去，主動提供塑膠袋供民眾使用。

郭定緯進一步質疑狗便箱的美觀程度，指箱子主體破損嚴重，連英文告示也只是用A4影印紙張貼上去，不符嘉義市的城市治理原則，強烈要求加強巡視狗便袋的頻率，全盤檢討各公園狗便箱狀態，必要時應重新規畫。

建設處長田長沛回應會一併進行檢討，但也提醒民眾不要一次拿太多狗便袋，適量取用即可。公園管理科也說，管理人員會定期巡檢狗便箱，有補充都會回報。

嘉義市議員郭定緯指宣信公園無障礙設施明顯需要改善，公園內的無障礙坡道居然被柱子擋住，完全無法通行。（郭定緯服務處提供/呂妍庭嘉義傳真）

市議員郭定緯提到，嘉義公園無障礙通道窄小，對於行動不便以及身障人士出入相當不易。（郭定緯服務處提供/呂妍庭嘉義傳真）

另郭定緯也提到，嘉義公園無障礙通道窄小，對於行動不便以及身障人士出入相當不易，宣信公園無障礙設施明顯需要改善，尤其公園內的無障礙坡道居然被柱子擋住，完全無法通行，入口處無障礙通道與路面高低差嚴重、坡面陡峭，完全不利身障人士，要求建設處檢討改善。