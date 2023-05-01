現場並有立法委員賴士葆、台北市議員王閔生及Uber公司法務共襄盛舉。（簡銘柱翻攝）

文山二分局長陳瑞基與景美醫院院長莊仕勇也於現場簽署「打詐合作書」。（簡銘柱翻攝）

台北市文山第二分局為持續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」之識詐宣導工作、提醒民眾慎防詐騙，特舉辦「全民防詐大聲說」宣導活動及大聲公比賽，現場並有立法委員賴士葆、台北市議員王閔生及Uber公司法務共襄盛舉，分局長陳瑞基與景美醫院院長莊仕勇也於現場簽署「打詐合作書」，透過百工百業的參與及努力，提升民眾防詐意識！

文山第二分局為配合警政署112年5月5日舉辦之「全民防詐·藝起發聲」宣導活動，於今（1）日在景美百年古廟集應廟前廣場舉辦「全民防詐大聲說」大型犯罪預防宣導活動，為警政署活動「暖身」！現場不僅邀請景美醫院院長、轄內重要人士及里長共同參與，更透過「全民防詐大聲說」大聲公比賽，邀請民眾高聲喊出全民防詐騙的決心，全場各式高分貝的防詐騙口號此起彼落，最終由熱心致力守護轄區安全的萬有里巡守隊潘姓隊員勇奪比賽冠軍！文山第二分局亦藉由解說各類詐騙案件防範方式及有獎徵答，強化民眾防詐意識，同時邀請滬江高中、臺北市圓融獅子會及迷情愛樂團帶來精彩的熱舞及薩克斯風表演，讓大家在吸收防詐新知的同時，也能擁有視覺及聽覺的雙重享受！

文山第二分局分局長陳瑞基表示，反詐需要全民共同參與，警方透過辦理各項實體活動及網路宣導，持續將預防詐騙的觀念及最新資訊普及至社會每一個角落，也鼓勵聽過宣導的民眾成為社會中的防詐騙種子，進一步與身旁親友分享，最終必能遍地開花、達成「全民防詐」的目標！