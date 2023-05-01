彰化縣政府去年暑假辦理「大專青年學生暑期工讀營隊」，共招募503名大專青年返鄉服務，獲得民眾好評，今年加碼擴大辦理，投入3000萬元經費預計招募彰化660名大專青年學生，在暑假期間回鄉服務。

縣長王惠美表示，今年預計招募教育處500名、青發處160名的大專青年學生暑期工讀生，教育處報名即日起至5月10日止，工讀期間從7月3日至8月11日，時薪180元;青發處報名即日起至5月11日止，工讀期間則是7月3日至8月31日，月薪2萬6400元。

王惠美說，只要「設籍本縣」的來自全國各大專院校的青年學子，都能夠報名，青發處160名額職缺，將放在縣府各局處室協助公務推動，讓彰化青年利用暑假到縣府熟悉相關業務。

另外，教育處500個名額，要讓在外的大專院校學生們能夠回到故鄉，透過他們的專業帶領國中小學生，讓孩子多元學習，也讓大專生能夠賺取註冊費用減輕家庭負擔，同時又能與家鄉父母親多相處。

教育處表示，暑假規劃辦理共6周的主題課程，包括「英文、AI、科學職涯探索、食農、體育、童軍、品德教育、趣味閱讀及作業指導」，讓在外的大專院校同學利用機會回鄉服務，實「提高彰化縣青年就業率，吸引青年人才在彰化扎根，營造彰化縣為青年友善城市」的縣政願景。

相關報名資訊和職缺資訊，可至下列網站下載，

教育處(https://www.newboe.chc.edu.tw/posts/39281)、

青年發展處(https://youth.chcg.gov.tw/news/bXehD823WsWkPzG_K3evrwaLUC3hGy)。