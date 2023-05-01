新竹縣長楊文科率藝文團體與藝術作品到日本宮崎縣做文化交流，4月29日和30日在宮崎縣廳舉辦「台灣新竹~客家風華在宮崎藝術交流展」，19位藝術家展出45幅作品外，客家音樂團體參加《第28屆宮崎國際音樂節》，把兼具傳統與創新的客家台灣之聲，傳唱到國際舞台。

開幕儀式由縣長楊文科、世界客屬總會會長邱鏡淳分別致贈墨彩畫《達摩》給宮崎縣知事河野俊嗣、日台友好議員聯盟會長星原透，並由國際刑警之友協會秘書長蔡俊章贈送《福虎生豐》給河野俊嗣，啟動豐富多元的藝術交流展。

楊文科表示，這次特別把新竹縣優秀的書畫藝文作品帶到宮崎展出，同時新竹縣客家團體「田屋北管八音團」與「愛客樂」也受邀宮崎國際音樂節演出，推廣客家傳統與創新元素。此外，縣府特別製作日語版新竹縣觀光手冊，向日本民眾行銷新竹縣好山好水好人情及客家美食。

宮崎縣知事河野俊嗣說，很高興這次展覽匯集新竹縣許多優秀藝術家的作品，讓宮崎縣民眾欣賞，也希望透過展覽加深宮崎縣與新竹縣的交流，感謝來賓與所有工作人員。

這次在宮崎縣的展覽邀請莊興惠、姜添旺二位校長及謝秀英、詹秀蓉、蔡俊章、劉達治、彭鴻欽、盧朝財等藝術協會理事長及新竹縣藝術家等共19人，帶來45幅作品展出，包含水彩、油畫、水墨、膠彩、書法等，讓宮崎的朋友體驗一場極具台灣新竹特色的藝術饗宴。

展覽作品內容豐富，總長度達18公尺的〈 臺灣客庄節慶風華長卷〉，原作長達82公尺，動員超過20位藝術家一同創作，以一年四季作為時間軸線，分別展現天穿日、桐花祭等客庄十二大節慶；國寶級漫畫大師劉興欽老師的〈 臺灣喬遷圖卷〉，描述屋主率領長列隊伍搬遷，攜帶古早家當、器皿、農耕用具等，描繪台灣古早味，代表台灣真正的庶民文化，可以喻為台灣版的清明上河圖；還有充分展現客家傳統建築特色的〈 竹縣客家伙房屋之美〉系列畫作，以及呈現客家風華與人文風情的伯公廟、水礱、敬字亭、客家詩詞作品等。