今天是勞動節，台北市議員林延鳳質疑台北市長蔣萬安選前承諾的勞工支票，多項有執行不力或縮水、降格之嫌。台北市勞動局強調，勞動政策絕不會縮水，現正持續推動修法擴大勞權基金補助項目、推動「新設商業登記之雇主參加4小時勞動教育」政策，令勞動政策制定會與勞工團體溝通、聽取意見。

林延鳳指出，蔣萬安選前承諾勞工支票，多項有執行不力或縮水、降格之嫌，舉例而言，新設商業雇主勞動教育比例過低、勞動政策諮詢會竟非市府層級任務編組、勞工代表僅少數成員等，且勞權基金補助項目極為限縮，不僅幫不到最迫切需要的勞工，卻將淪為蔣萬安「大撒幣」之小金庫。

勞動局長高寶華解釋，勞權基金針對勞工各項訴訟，如不當解僱、關廠歇業或與勞工權益相關補助，皆早於其他五都，各項補助是勞工申請經過審核後，核發每一分錢都用在「勞工」身上，且基金用途新增與變更，須經議會同意修訂自治條例，預算與決算亦受議會監督審查，絕不可能是「市府小金庫」。

他指出，勞權基金規模已達7億餘元，且收支情況良好，其規模及運用情形優於其他縣市政府，今年已著手修法擴大勞權基金補助項目，不讓基金用途僅限訴訟補助與失業勞工子女就學補助，擬將增加「補助促進勞工職業技能」、「促進國民就業」及其他與勞工相關補助，未來將積極尋求議會支持修法作業盡速完成。

針對「新設商業登記之雇主參加4小時勞動教育」政策，高寶華說明，勞動局今年原規畫針對新設公司商業開辦4班「勞動基準法入門班」，目前已開辦1班，5月4日將辦理第2班，目前已規畫5月起逐月辦理1班。

此外，高寶華表示，勞動局規畫將於今年6月辦理勞動基準法入門班，現場同步拍攝後，放置勞動局官網並提供產業局，以利新設公司、商號線上觀看。

至於林延鳳質疑勞動政策諮詢會非市府層級任務編組，勞工代表僅少數成員一事，高寶華回應，「勞動政策諮詢會」是市長親自主持的會議，並有相關局處參與，是府層級會議，每年固定召開2次。勞工代表則由台北市工會聯合組織推派代表參加，遴選出來的工會成員具代表性，可針對台北市討論議題蒐集會員工會意見，並提會實質討論議題。

他補充，台北市勞動局每年固定辦理2場次「市長與工會勞動對話」座談，蔣萬安將親自傾聽工會及勞工心聲，確保各工會建議管道暢通，問題能獲得處理或解決。

高寶華強調，勞動政策制訂會努力與勞工團體溝通，在有限的行政資源內，規畫適切且對勞工有利的措施，也虛心感謝議員的監督指教，為促進台北市勞工福祉，逐步改進推動，貢獻心力。