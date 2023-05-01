近年來國內逐漸流行越野跑這項運動，但這項運動不僅需要更好的體力，同時也伴隨著更高的風險。5月1日在新北市瑞芳區就發生一起因為在山區越野跑，卻不慎跌倒送醫的意外。

新北市瑞芳區有民眾在越野跑時跌倒，疑似骨折，只好請消防隊員協助護送下山就醫。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市消防局表示，5月1日上午，有一群同好相約到瑞芳區夢幻寺附近的山區進行越野跑，但其中一名44歲的女性卻在途中不慎跌倒，動彈不得。其他跑友見狀緊忙在上午8時22分左右，通報新北市消防局請求協助。

新北市瑞芳區有民眾在越野跑時跌倒，疑似骨折，只好請消防隊員協助護送下山就醫。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市消防局第六大隊獲報後，緊急出動瑞芳及雙溪分隊4部各式車輛及11名消防人員趕往事發現場。消防隊員到場後發現，受傷的女性意識清醒，也沒有明顯外傷，懷疑是骨折。

新北市瑞芳區有民眾在越野跑時跌倒，疑似骨折，只好請消防隊員協助護送下山就醫。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

消防人員便協助傷患固定傷處，並將傷患抬上籃式擔架，將其護送下山。上午9時37分左右，將傷患送下山，並立即送醫急救。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，基於安全考量，山林的突發狀況比起平地更難預料，從事登山戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，才能讓救援能量快速到位，如此增加獲救機會！而從事活動前，應進行事前規畫、行前準備及自身風險評估，做好安全準備，才能安全體驗自然與人文之美時。