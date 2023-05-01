桃園市蘆竹區遊八公園周邊大樓建物林立，是許多家庭帶小孩就近放電的好去處，不過公園卻出現高低落差大的危險狀況，在地民代接獲陳情表示，實在走訪發現該公園有些地方高低差達30公分，不管是對小孩還是老人都會造成危險。公所目前已先針對較危險的地方做改善，後續將盤點檢討整個公園的設施環境。

市議員許清順表示，先前接獲當地里長陳情，指稱遊八公園裡有些地方高低落差達30公分，對一般民眾來說就已經是相當危險，更不用說行動不便的老人，還有會跑跑跳跳的小朋友，他與里長一同至現場會勘，發現該公園的確多處年久未修，地板之間的落差相當高，到處危機四伏，非常危險。

許清順說，遊八公園周邊有許多住宅大樓，蘆竹區近年來人口成長快速，許多小家庭移入，公園顯得更加重要，因此已向市府建議納入編列明年預算，呼籲要優先列入整修名單，還給在地鄉親安全舒適的公園環境。

工務局回應，上月28日邀集議員、里長等人共同到現場會勘，遊八公園屬於早期開闢的公園，判斷可能是原本的土壤被遊具、民眾長年累月踩踏，才導致出現30公分的高低差，小朋友在玩遊戲的過程中可能會因此而跌倒，為此已請區公所先針對高低差部分，採用開口合約進行簡易修繕。

工務局表示，由於遊八公園建置已久，另也請公所進行整體性的評估改善，若改善經費過於龐大，市府可以協調是否挹注，會持續替市民把關生活空間的安全。