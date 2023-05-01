台中市議員陳文政表示，中高齡不一定比年輕人差，建議用獎勵取代罰則，藉以鼓勵企業雇用中高齡者。(林欣儀攝)

今天是5月1日勞動節，台中市議員張瀞分、張廖乃綸、李文傑及陳政顯聯合質詢指出，台灣的中高齡就業比例較韓國、日本都低，為鼓勵企業多聘僱中高齡族群，中央制定的「中高齡者及高齡者就業促進法」2020年底上路，卻仍無法有效幫助中高齡就業，要求市府應加強促進中高齡就業，可達到雙贏。

勞工局長張大春表示，市府去年制定「中高齡人力資源再運用獎勵方案」，除提供雇用中高齡勞工的企業獎勵金，並首創對中高齡者就業獎勵金，每人最高可領到2萬4000元，去年共透過此方法推介435名中高齡者成功就業。

張瀞分指出，根據主計處統計，全台2021年的勞動力參與率可達58.9％為55至59歲，但60至64歲減少至38.6％，65歲以上的勞動力參與更降至9.18％，比美國、南韓及日本都低；台灣即將邁進超高齡社會，政府至今仍無法有效促進高齡、中高齡就業率。

市議員李中表示，根據內政部預測，到2065年，台灣20至65歲人口將減少到1138.7萬，而屆時66歲以上人口數將達1077.6萬，顯示未來的退休人口數將超越就業人口數。

張廖乃綸則說，面對超高齡社會來臨，台灣的人口結構失衡，而促進中高齡及高齡就業可減輕家庭經濟壓力，政府應設法提高企業聘僱中高齡者工作的意願，不但可促進中高齡就業比例，同時解決產業缺工問題。

市議員陳文政舉小學為例，他說，許多家長都喜歡將孩子送到新學校，就是認為新學校普遍都是新老師、老學校教師年齡較高，此情況也出現在就業市場，但中高齡不一定比年輕人差，建議用獎勵取代罰則，藉以鼓勵企業雇用中高齡者，解決他們的求職難題。

張大春強調，台中市府輔導中高齡就業，整合資源推動「樂齡就業五告讚」，提供跨域培力職場體驗、企業輔導、職務再設計等服務，另也利用「僱用獎助」、「職場學習再適應計畫」、「臨工津貼」等中央政策，爭取經費在東區設立銀髮人才服務據點，並在全市27處就業服務據點推出中高齡就業單一窗口。