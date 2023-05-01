據韓國媒體「OhmyNews」報導，當地時間4月28日，韓國最大在野黨共同民主黨青年與大學生委員會的部分成員登上獨島（日本稱竹島），舉行守護獨島活動。

參加活動的人員表示，此舉旨在譴責韓國尹錫悅政府對日的「屈辱外交」，呼籲日本政府承認歷史上的錯誤並就此道歉。 他們還說，「不道歉就能掩蓋過去犯下的罪行嗎？如果日方不首先道歉並採取相應的行動，韓日兩國就無法建立真誠的、面向未來的關係。」

獨島位於韓半島東部海域。韓國、北韓、日本都宣稱對該島擁有主權。