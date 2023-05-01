美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）表示，摩根大通銀行將承接加州地區性銀行第一共和銀行（First Republic Bank）的所有存款與多數資產。

美聯社報導，美國聯邦存款保險公司今晨表示，加州監管單位已關閉第一共和銀行。第一共和銀行在8個州的84間分行今天將成為摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）的分行，重新對外開放。

自從3月初矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank倒閉後，總部設在舊金山（San Francisco）的第一共和銀行也在苦苦掙扎，令人憂心這家銀行可能無法再以獨立實體撐下去。

第一共和銀行4月23日公布第1季儲戶存款銳減逾1000億美元以來，股價持續崩跌，近幾個交易日因波動激烈，曾數度暫停交易。

監管單位上週末一直力圖解決問題，希望在美股今天開盤前找到方法。