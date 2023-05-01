兩岸關係持續緊張，國際更關注「台灣有事」的可能性。中國文化大學社會科學院院長趙建民認為，台海風險上升，可能導致外商對投資台灣感到卻步，並對台灣經濟造成負面影響。

趙建民接受本報採訪時表示，兩岸緊張情勢上升，對台灣經濟有負面影響，因為台海風險「一定會在商人的計算之內」。他舉例，日本捷熱能源（JERA）日前傳將出售所持44％海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）的股權，原因即包括台海地緣政治因素。

趙建民也憂心，兩岸已陷入軍備競賽，而我方政策並未尋求避戰。他指出，台灣當前欲對大陸進行武力嚇阻，但在缺乏核子力量、強大武器的情況下，實難以達到嚇阻目的。

趙建民主張，台灣應以「民主」作為嚇阻之道，「如果摧毀台灣好的民主，他（大陸）自己人、包括全球都會罵他」，但此方法的基礎是，台灣在民族與主權問題上不能採取對抗立場，即不持兩國論、台獨論，才能站穩打民主牌。

趙建民指出，目前兩岸似正往對抗的路上前進，即使有些許和緩跡象，也對兩岸衝突現況無濟於事；假如依此趨勢演變下去，兩岸將難以解套。2024年總統大選將是重大選擇，他悲觀地認為，若政黨沒有輪替，大家要好好準備未來兩岸可能的武裝衝突與風險，「沒有人敢說未來十年一定和平」。

趙建民日前率團前往廈門參加「文廈論壇」，與大陸學者對話交流。相較於一段時間以來的激烈言論，他認為這次陸方言詞較為溫和，應與大陸總體政策偏向緩和、有意恢復到馬英九執政時期的民間大交流有關，因此台灣應該要把握這個機會。但趙建民批評，台灣執政者一直會見美國眾議院議長麥卡錫等對中激烈人士，刻意製造敵對緊張的氛圍，不接兩岸和緩的球。

談及大陸惠台政策，趙建民表示，2016年後，此類政策只及於在大陸的台灣人，如台青、台生、台商等；對台的契作，以及農漁產品輸陸則接連中斷。他認為，大陸惠台政策會否出現變化、願意再將經濟利益惠及整個居住在台的台灣人，未來開放陸客赴台與否將成為重要指標。