雲林縣大埤鄉長林森寶在「大埤武館陣頭藝文展演」耍大刀獻藝。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣「2023大埤武館陣頭藝文展演活動」1日在大埤鄉公所廣場登場，號召在地及鄰近地區12組陣頭武術團體參與，早年各村落民眾藉由武術與陣頭的參與凝聚團結意識，此次活動透過武術陣頭的匯演，喚醒民眾對在地武術、獅陣文化的歷史記憶與熱忱，希望藉此打造大埤鄉的文化觀光亮點。

「2023大埤武館陣頭藝文展演活動」由雲林縣長張麗善率縣府文化觀光處長陳璧君、民政處長蕭德恕、城鄉發展處長林長造等局處長，與大埤鄉長林森寶、縣議員李明哲、顏忠義等人一起向駐駕神尊祈福，為陣頭展演拉開序幕，13間寺廟20神尊駐駕護佑民眾，12陣頭精彩操演，展現大埤地區豐厚的陣頭文化底蘊。

張麗善表示，雲林縣是農業大縣，大埤鄉稻作、酸菜產量全台第１，近年縣府與公所合作以稻草、酸菜推出主題活動，創造新的產業價值及在地文化，提升大埤鄉能見度。「2023大埤武館陣頭藝文展演活動」發掘及傳承大埤各村珍貴的陣頭與武術文化，增進其文化內涵，讓觀光能量再提升。

林森寶說，參與此次活動的陣頭與武館，包括聯美雅和軒、聯美宋太祖義和堂、溪口玉麟金獅、斗南國小醒獅戰鼓隊、大德永春堂、蘆竹角金獅陣、茄苳腳振興館、中埤詠春館、興安勤習堂、縱鶴拳斗南館等，齊聚展現拳腳功夫，精彩呈現傳統武術與陣頭表演的力與美。

陳璧君指出，雲林縣每個庄頭村落，早期幾乎都有特色武術陣頭，藉此強健體魄並團結護村，大埤鄉有許多珍貴的陣頭與武術文化，文觀處與公所、地方團體合作，將這些深藏地方的文化技藝建立資料，同時透過本次活動，呈現大埤鄉武術宗教文化的演變與傳承，成為大埤另一個文化觀光亮點。