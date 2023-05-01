邱鎮軍主打世代傳承，讓年輕人來接棒。（摘自邱鎮軍臉書／李京昇苗栗傳真）

國民黨下屆苗栗縣第2選區（山線）立委選舉，有前縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍2人登記參選，經國民黨苗栗縣黨部協商，雙方同意採電話民調決定誰出線。徐、邱近日隔空競爭，透過臉書拉票，邱鎮軍主打支持年輕世代的交替與傳承，獲得現任立委徐志榮支持；徐耀昌則主訴自己老將有經驗、有中央人脈，能再度翻轉苗栗財政。

前苗栗縣長徐耀昌（左二）回鍋參選立委，獲得縣長鍾東錦（中）等人支持。（李京昇攝）

徐耀昌說，團結推出能勝選的人，是大家的共同目標，至於誰是那個會贏的人，就交給苗栗鄉親決定，投入苗栗山線立委初選，無論是他還是邱市長，目標只有1個，那就是為藍軍守下一席山線立委，這不是一場勝負，更不是一場黨內競爭，而是透過公平、公正、公開的機制，為國民黨的選舉樹立典範。

徐耀昌提到，苗栗是一個被封印的縣市，因為財政的困窘，步步何其艱難，擔任苗栗縣長8年以來，深知其中要害，尤其山海線立委，是苗栗向中央爭取資源的第一道戰線，戰線之強弱，左右苗栗未來發展。

徐表示，雖他是老將，但立委任內之時，在中央建立了龐大的人脈資源庫，至今仍然受用無窮。因此想把這份力量，化為對苗栗未來的推力，緊密結合鍾東錦縣長布局，一舉翻轉苗栗財政，打破負債高牆，使苗栗重生，勢在必行。

他說，這任務非常重要，也非常艱難，因此在這邊邀請老朋友、老戰友們，有勞大家披甲再戰，苗栗的未來再沒有承擔任何風險的空間，「唯一支持徐耀昌」，這句熟悉的口號，請鄉親為了苗栗與他一同再次吶喊。

邱鎮軍則表示，從小到大，長輩如何教導就如何吸收，不覺得有問題，沒什麼好委屈可說嘴的，即便心裡不滿，還催眠腦子吃虧就是佔便宜。但現在時代不一樣，接觸的資訊多，想法逐漸打破過去框架，才曉得有些墨守成規的思維固然好，不過好在它適合那個年代、那個文化時空。

邱說，以前適合，不見得現在這個時機適合，世界一直變，思想、規矩也可以跟著轉變，過去不能改變，現在卻可以創造。在人生當中，必須要學會悲喜交替的成長，雖然觀念調整是不容易的事，但是世代的交替與傳承才是生命延續的關鍵，請支持年輕世代的交替與傳承。

苗栗市長邱鎮軍（中）投入立委選戰，獲得立委徐志榮（右）支持。（李京昇攝）

徐志榮也贊聲邱鎮軍，他表示，拜託各位親朋好友全力支持，他唯一指定接班人「邱鎮軍」，他必定將所有經驗傳承，邱鎮軍上任後便可無縫接軌延續現在職務。請各位鄉親支持世代交替，讓「年輕」的來做就對了！請大家告訴大家，苗栗要傳承、要更新，不要再走回頭路了，唯一支持邱鎮軍！

國民黨苗栗縣黨部指出，電話全民調將於5月14、15、16日的下午5點半到晚間8點半辦理。此次比照前年黨內南投縣長初選民調方式，採協調式民調，僅公布誰出線，但不會公布民調結果的相關數據。