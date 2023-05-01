為讓閱讀者從字裡行間感受美饌佳餚，新北市五股守讓堂「慢讀．慢食」閱讀飲食系列活動，特別邀請飲食文學作家駐館，帶大家用心靈味蕾品嚐「文學料理」，從5月7日起至11月18日止，包括「飲食文學教父」焦桐、老派少女作家洪愛珠、生活飲食作家韓良憶、以及庶民小吃作家陳淑華等飲食名家將駐館，帶大家從文字裡閱讀飲食，享受視覺與味覺的感官饗宴。活動免費，即日起開放報名。

新北市立圖書館館長王錦華表示，現代人喜歡享受美食，甚至喜歡拍攝食物的美照與朋友分享，料理美食在文學家的創作中亦不曾缺席，作家筆下一道道的佳餚，除了食物的色香味，字裡行間更可以感受文字與飲食間的情感和故事，讓美食更引人入勝。為了讓民眾可以用不同的方式品嚐美味，同時認識文學。

五股守讓堂特從5月起推出「文學家駐館活動」，首波特別邀請焦桐、洪愛珠、韓良憶、以及陳淑華4位飲食散文名家，自5月7日起至11月18日止，每月2次駐館開講，除了分享作家飲食私房書，同時搭配「慢讀．慢食」講堂與「美好『食』光」主題書展，帶領民眾從閱讀中探尋作家筆下的飲食美學。

首位駐館文學家焦桐將帶來最新的飲食散文《慢食天下》與大家分享，焦桐說，《慢食天下》是他寫給食物的情書，近年來，致力飲食哲學、飲食美學的他，除了和大家分享國內外好吃的私房餐廳及佳餚，接下來將以「粥」、「豆腐」等市井小食，帶大家認識美食的典故由來，進一步領略美食背後的人文發展和時空變遷，用文學的角度帶大家進入美食的世界。

此外，洪愛珠以「一個新北女子的飲食與購物筆記」為主題，從廚房小物到人間菜場與大家分享家族記憶。韓良憶將帶大家「從家常便飯認識自己」，分享日常走路、買菜、一日三餐，從飲食中認識自己的身心靈。長年致力台灣常民生活器物與飲食文化考據的陳淑華則帶來「從我家的餐桌，到島嶼的餐桌：《灶邊煮語》的田野分享」，追索餐桌上的小吃美味故事。