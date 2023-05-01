網路銷售登記稅籍新制今年元旦上路，並且財政部給原有的店家4個月的輔導期至4月30日止，根據統計，大約2％約1400家還未完成變更稅籍登記，財政部表示，還未完成的店家儘速向國稅局辦理，以免受罰。

近年來網路、數位科技蓬勃發展，加上新冠肺炎疫情也逐漸改變，營業人常用自己或者他人網路平台、行動應用程式（APP）或者他人網路平台銷售勞務或者貨物，像是臉書、LINE通訊軟體等。

財政部去年8月修正發布稅籍登記規則，自今年1月1日起從事網路銷售的營業人登記事項應該增列「網域名稱及網路位址」及「會員帳號」；而2022年12月31日以前已經辦妥稅籍登記且今年1月1日起仍有繼續從事網路銷售，財政部給予4個月的輔導期，也就是4月30日前來變更登記免罰。

依據規定2023年5月1日起未依前開規定申請變更登記者，應依法處罰，並請各地區國稅局加強宣導及積極輔導營業人依規定辦理，截至4月底已有98％已完成申請變更稅籍登記，也就是尚有約1400家的營業人未完成變更登記。

國稅局近期發函通知目前仍從事網路銷售營業人限期辦理變更稅籍登記，限制時間大約2個星期左右，逾期若不登記者，可處1500元以上、1萬5000元以下罰鍰。