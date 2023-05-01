嘉義市建設處將不符規定的遊樂器材用封鎖線圍起來，卻還是有民眾闖入，坐在已封閉的溜滑梯上。（鄭光宏提/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市建設處將不符規定的遊樂器材用封鎖線圍起來，被質疑效果差。（鄭光宏服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員鄭光宏今指嘉義市公園附設兒童遊戲場的備查率僅42.3％，相當低，且不符規定的遊樂設施目前只用封鎖線圍起來，封線經常掉落「封閉效果差」，民眾輕易就能闖入、使用，建議市府建設處應直接拆除，避免發生危險。

嘉義市議會今進入局處室工作報告議程，包括嘉義市議員王浩、郭定緯、鄭光宏、張秀華、戴寧等不約而同提到建設處公園管理科人員不足，且全市35座公園，有29座公園兒童遊戲場，卻只有6位管理人員，管理能量不足，也衍生出許多問題。

鄭光宏質詢時指出，依衛福部公布「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，各縣市政府及所屬管理機關針對2017年1月25日前已設置設施，應於2023年1月24日完成備查，無法備查者須拆除或封閉使用，至4月底，全嘉義市遊樂設施備查，公園附設兒裡遊戲場備查率只有42.3％，相當低。

鄭光宏說，針對未通過備查的遊樂設施，建設處選擇封閉，卻僅僅是使用黃色封鎖線，結果封鎖線脫落、吹走，封閉效果不佳，甚至他實地訪查，不但封閉的遊樂設施旁就有許多小朋友，還有民眾就坐在已封閉的溜滑梯上，根本防不勝防。

鄭光宏說，29座兒童遊戲場只靠6位管理人員，管理能量不足，避免現階段未改善的11處遊戲場有大人、小孩進入，建議先行拆除。建設處表示，公園遊樂設施更新計畫，目前已經在寫招標文件，近期就會上網招標，屆時會拆除和施作一併處理，是否需要先行拆掉，要進一步研議。