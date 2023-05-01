烏克蘭空軍準備使用美國的祖尼（Zuni）127毫米空對地火箭對抗俄羅斯入侵者，這個常見於美國攻擊機、攻擊直升機的火箭彈需要搭配LAU-10火箭莢倉，有趣的是，烏克蘭空軍司令奧列修克（Mykola Oleschuk）今天展示了一架裝備有這些火箭的Su-25「蛙足」攻擊機的照片，另一張照片也在社群網路上發佈。這些火箭旨在攻擊地面目標、要塞、其他物體和行進中的敵方裝備，而且要比俄系的122毫米S-13火箭彈射程要更遠，威力更大一些。

Ukrainian 🇺🇦 Su-25 with American Zuni rocket, the transfer of which the USA announced in January They have several times greater range than the Soviet S-8, which significantly increases the capabilities of the Ukrainian assault aircraft.#Ukraine #StopRussia #UkraineWillWin pic.twitter.com/Se4A5vMV5p — Matt 🇺🇦 🇳🇱 Слава Україні❤️ (@Roadster1978) May 1, 2023

據烏克蘭軍事新聞網mil.in.ua 1日報導，今年1月，美國在其向烏克蘭提供的一份軍事援助包裹中，包含了4000枚祖尼無導引火箭彈。祖尼127毫米空對地火箭在1960年代至1970年代美國海軍和海軍陸戰隊的軍事行動中最為活躍，特別是在越南。

這型火箭彈由海軍兵工廠中國湖試驗站（China Lake）的工程師於1950年代開發，自1958年起由Hunter-Douglas旗下的Bridgeport Brass分部進行量產。1966年，該火箭被授權至比利時澤布呂赫鍛造（Forges de Zeebrugge）公司，現在屬於軍工巨擘達利斯（Thales）集團所屬。

火箭彈本身採用固態燃料火箭發動機，全彈重36.1公斤，射程可達8公里，戰鬥部載荷超過21公斤，可搭配多種不同型號的彈頭，從高爆彈、高爆穿甲彈到照明彈、煙霧彈都有。

祖尼火箭從LAU-10火箭發射架發射，一個莢倉可容納4枚火箭。武器載具除了1960年代至1970年代的美國舊型飛機之外，還常見於當代A-10攻擊機、F-16、F/A-18、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機上。

在烏克蘭武裝部隊中，這些美國火箭的發射平台已經修改為Su-25攻擊機，預計將執行反擊俄羅斯前線要塞和其他地面設施的任務。在烏克蘭武裝部隊航空武器裝備庫中，最接近祖尼火箭的是蘇聯的S-13 122毫米非制導火箭，但是S-13在射程方面不及祖尼火箭。