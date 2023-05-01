日本東京大學1日宣布，阿里巴巴集團創始人馬雲已受邀擔任東京大學旗下研究機構東京學院（Tokyo College）的客座教授，任期從今年5月開始到10月底結束，但合約可按年度續簽。

香港《星島日報》報導，東京學院網站顯示，馬雲將在可持續農業、食品生產等方面的研究課題提供建議並開展研究，也將舉辦有關創業和創新的講座等。

東京學院成立於2019年，是東京大學屬下的新學院，旨在為東京大學與海外研究人員和研究機構之間提供連接平台。

馬雲2020年10月後一度長時間沒有公開露面，近一年來有媒體先後報導他出現在西班牙、荷蘭、日本、泰國等地。

今年3月，在海外旅行逾一年的馬雲據報回到中國國內，現身杭州，否定了早前有關他拒絕中國政府遊說回國的傳言，阿里股價當時也聞聲大漲。

馬雲上個月也出任香港大學名譽教授，任期從4月1日開始，為期三年。他在港大將開展金融、農業和創業創新方面的研究工作。