土耳其自製的重型攻擊直升T929，在4月28日首次飛行，雖然飛行高度與距離都不長，卻對土耳其航空工業來說，是相當重要的成就。

防衛部落格(Defense Blog)報導，在T929之前，土耳其向義大利-英國合資公司的奧古斯塔-韋斯蘭( AgustaWestland)引進技術與授權，生產A129「野馬」( Mangusta)輕型攻擊直升機，土耳其版本稱為T129。

以T129為基礎，土耳其設計它的進階放大版，重達11噸的T929直升機，原本也計畫獲得西方的渦輪軸引擎授權，但是遇到政治風波，也就是土耳其政府堅持引進俄羅斯的S-400防空飛彈，引起美國以及北約的不滿，之後演變成軍事技術抵制。

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土耳其尋找其他引擎來源，最終找到烏克蘭版本的TV3-117渦輪軸引擎，有2500馬力。該系列引擎是蘇聯陣營最通俗的直升機引擎，問世於1960年代，如今已超60年。

為了確定引擎與機身能否適配，所以T929原型機從引擎到尾旋軸都沒不裝蒙皮，鏤空著飛行，相當特殊。

T929 在下頜配備30公釐機砲，武器短翼有6個掛載點，可以攜帶約 1,500 公斤的武器。