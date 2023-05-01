慕軒飯店攜手高端奢華品牌Natura Bissé，入住即贈價值3900元的體驗禮4件組。(國泰飯店觀光事業提供)

母親節將至，在這個專屬於母親的節日，不少人會安排帶媽媽去旅行或住飯店、啖大餐，感謝媽咪長久以來的辛勞。趕搭5月孝親商機，慕軒飯店攜手富比士旅遊指南唯一認定的官方護膚品牌Natura Bissé，推出住房即贈要價3900元的保養體驗禮；而台北中山九昱希爾頓逸林酒店則推出4人共享的母親節歡聚分享餐，加贈紅酒或白酒。

Natura Bissé 4件組體驗禮含鑽石極緻臻白淨膚凝霜(20 ml)、鑽石極緻臻白無瑕精華(6 ml)、鑽石極緻臻白無瑕乳霜(5 ml)、鑽石極緻臻白透亮面膜(20 ml) 各1入。(國泰飯店觀光事業提供)

連續三年名列台北米其林指南推薦的慕軒飯店，3月才接待過大聯盟紐約洋基隊前守護神李維拉（Mariano Rivera），母親節檔期與聞名全球的西班牙皇室御用品牌Natura Bissé合作，即日起至6月30日推出「鑽光美肌 奢享之旅」住房專案，雙人同行一泊一食享7999元起，入住即贈獲得奢華高端的護膚品牌Natura Bissé價值3900元的4件組體驗禮，也可選在指定旗艦店享受60分鐘「極緻臻白護膚療程」9折價，為媽咪打造全方位的旅宿保養服務。

入住慕軒飯店16坪天際套房，可延遲至下午3點退房，套房每晚17999元起，日限4間。(國泰飯店觀光事業提供)

若入住名人最愛的16坪天際套房，可延遲至下午3點退房；入住當日下午5點至6點還可至飯店URBAN331酒吧暢享無限供應的軟性飲料、紅白酒、限定鹹點、甜點，套房每晚17999元起，日限4間，僅限電話訂房。

母親節歡聚饗宴可吃到碳烤香料嫩雞、美式豬肋排與義式紅酒燉牛肉、奶油野菇義大利麵等豐富美饌。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台北中山九昱希爾頓逸林酒店alley麗餐廳在母親節當周的周末午、晚間共四餐期，推出期間限定母親節歡聚4人分享餐，可品嚐到義式紅酒香料燉牛肉、碳烤香料嫩雞、主廚特製香烤美式豬肋排（一份8根）、凱薩沙拉、溫潤的奶油時蔬、奶油野菇義大利麵、口感皆不同的綜合麵包籃與綜合甜點集等豐盛料理，每人1800元加1成，業者加贈精選紅或白酒一瓶。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！