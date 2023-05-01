立委傅崐萁（左五）、范雲（右六）今與教育部次長林民裕到花蓮北區5所國中考察，針對老舊廁所部分，要求教育部盡快挹注經費改善並導入「性別友善廁所」概念。（立委范雲服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮許多國中校舍興建迄今已逾20年，廁所年久失修老舊，使用恐有安全疑慮，立法院教育文化委員會今到北區5所國中考察，立委傅崐萁與范雲要求教育部次長林民裕改善並設置性別友善廁所，林則承諾會全力支持，讓師生擁有良善的學習環境。

傅崐萁、范雲及林民裕等人，今會同立法院教文會、教育部國教署、花蓮縣教育處等相關單位人員，到花蓮化仁國中、宜昌國中、國風國中、美崙國中及自強國中等5所學校進行考察，針對老舊廁所整修需求進行現勘。

傅崐萁表示，花蓮縣是偏鄉五級財政縣市，縣府資源匱乏，且因少子化影響，學校多但學生少，由於許多偏鄉學校無法廢校，因為「廢校等於廢村」，因此每年維持學校經費需上千萬元，極需教育部資源挹注。

「學校環境好，教育才會好」，傅崐萁指出，許多學校建築物年久且多次歷經地震及風災，在兼具防災避難中心的情況下，漏水與通風設計不良急待改善，感謝立法院教育委員會及教育部重視偏鄉，希望藉由考察實地瞭解地方需求並給予補助。

范雲則說，廁所是校園基本人權，花蓮許多學校廁所年久失修，學校甚至只能封閉廁所，嚴重影響學生及教職員使用。

因此，傅崐萁與范雲要求教育部除挹注經費予有迫切需求的學校，整修或改建老舊廁所，另要求設計規畫時，至少要有10分之1間的廁所導入「性別友善廁所」概念，讓校園成為性別友善觀念的示範場所。

林明裕表示，花蓮許多學校在1990年間陸續興建，迄今已有20至30年歷史，當時建物設計及法規未考量友善性別，加上建物老舊，一溝式廁所須儘速改良，承諾將全力支持5所國中老舊廁所改善及設置友善性別廁所，讓師生有良善的教學與學習環境。