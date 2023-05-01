被裁員失業對於許多人來說可能是人生低潮，不過一位壯年男子分享他被裁員生活的4種好處，包括「每天睡到自然醒」、「再也不會便秘」、「再也不用跟同事唧唧歪歪」、「重訓課表準時操課」，大讚被裁員後反而身心舒暢，「現在的生活就是我想要的！」，許多網友看了也紛紛予以認同，「離職後才發現為什麼不早點離職」。

原PO在Dcard發文表示，30多歲的他過去每天都很迷茫，從為什麼要上課逐漸演變成為什麼要上班，自從被公司裁員後，他卻發現4項優點，「每天睡到自然醒，身體都不會累」、「每天吃完早餐就會跑廁所，再也不會便秘」、「再也不用跟同事唧唧歪歪，身心舒暢」、「重訓課表準時操課，身體越來越結實」。

原PO提到，現在的生活就是他的夢想人生，「去X的買房買車，我根本不需要；去X的結婚生子，我也不需要」，不過唯一的煩惱就是如何才能維持現在這種生活，「想了又想只能…繼續工作」。

對此，許多網友紛紛回應，「推啊，忙到跟狗一樣，離職後才發現為什麼不早點離職，每天自然醒、重訓、學英文、學料理，甚至來個深度旅行發現自我心理的平靜，才回想前幾年根本白X，沒幾個錢幾乎每天加班，然後都在當上面人的狗，現在這樣開心多了」、「推到爆，求偶焦慮Go Away ，開心一時痛苦一世」，另外也有人建議，「可以找那種不用做牛做馬的工作，當然這類的薪資可能不高，但如果要躺平了，何必在意」。