台北市第四選區（內湖、南港）立委初選競爭激烈，更上演歌喉戰，國民黨台北市議員游淑慧將《追追追》作為主題曲，民進黨現任立委高嘉瑜以兒歌三百首應戰，基進黨台北黨部主委吳欣岱高唱《含淚跳恰恰》代表本土派心聲，國民黨台北市議員李彥秀也表演《台北的天空》，望台北天空愈來愈藍。

吳欣岱唱出《含淚跳恰恰》，代表本土派心聲。游淑慧質疑，吳欣岱沒有權力代表港湖，59個里長有幾個看到吳欣岱認得出來？站在菜市場1小時，又有多少人認得出來？吳欣岱沒有在地方經營過，憑什麼代表港湖唱出心聲？

高嘉瑜以兒歌三百首應戰，游淑慧大酸，建議高自求多福，改唱《明天會更好》，唱《煎熬》愈唱愈煎熬，《孤勇者》愈唱愈孤單，高要改唱兒歌代表童趣的形象，也沒有意見，300首唱完任期也到，就讓高努力去練歌。

游淑慧也獻唱《追追追》，希望國民黨選舉步調追上民進黨。她也不忘狠酸，她從不將腦力放在背歌詞，因此需要看歌詞才可以唱歌，但至少他唱到高音不會破音。奉勸高嘉瑜還是辦完正事再唱歌，而非不辦正事到處唱歌。

李彥秀則表演《台北的天空》，她說明，希望台北的天空愈來愈藍，大家一起加油，讓台北市民更好，讓人民過更好的生活。