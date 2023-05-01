南韓人氣女團IVE由成員安兪真、張員瑛、秋天、Liz、李瑞、Rei等六人組成，即將於6月24、25日來台開唱的她們，昨(30)日受邀參與《K-POP SUPER LIVE》的舞台演出，豈料成員中的16歲忙內(老么)李瑞卻在表演中不慎劃傷膝蓋，膝蓋上血跡斑斑的模樣讓粉絲看了相當心疼。

IVE昨(30)日受邀在《K-POP SUPER LIVE》舞台上表演，並一連帶來兩首歌曲《Kitsch》以及《I AM》的演出，而在表演當下，現場正下著滂沱大雨，影片中肉眼可見的水滴讓幾位女孩的衣服以及全身都溼透了，但仍然澆不熄她們對舞台的熱愛，敬業地將舞蹈動作表演得相當到位。

然而，除了大雨因素導致舞台濕滑，讓成員們險些滑倒外，IVE的忙內李瑞(Leeseo)在表演第二首歌時，疑似因為在單膝跪地的舞台動作中，不慎被地板的尖銳處劃傷，膝蓋處可見到明顯的血痕，不過她的表情管理卻做得相當好，依然面帶微笑，繼續完成舞台。

韓女團IVE在雨中跳舞，忙內Leeseo(最左)膝蓋不慎受傷。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，在李瑞受傷後，隊長兪真在台上有轉頭動作，似乎是在關心她的情況，並提醒其他人要多加小心。而相關畫面在網路上流傳後也讓粉絲們看了相當心疼，紛紛留言：「好心疼」、「姐姐們要好好休息」、「心疼但又覺得美的震撼。」