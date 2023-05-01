南投縣政府於5月1日勞動節在南投戲院包場，邀縣內模範勞工免費觀賞國片，讓電影院擠爆人潮《做工的人》電影。（讀者提供／張妍溱南投傳真）

南投縣政府於5月1日勞動節在南投戲院包場，邀縣內模範勞工免費觀賞國片《做工的人》電影，曾在日月潭取景拍攝，讓電影院擠爆人潮，南投縣府盼傳達電影情節中，基層勞工努力奮鬥的精神，表達對勞工最高的敬意外，也希望成功行銷南投。

電影放映前南投縣長許淑華上台致詞時落淚，她說，故事中的角色可讓人獲得學習，尤其勞工朋友生活都很辛苦，但以樂觀、正向面對人生 即便在人生低潮時，卻還能幫助別人，從助人中獲得快樂，甚至找出人生新能量，讓她相當感動。

許淑華說，《做工的人》從電視到現在有電影版，獲好口碑，所以特別選在五一勞動節當天，跟勞工朋友分享，並對勞工朋友們說聲感謝，未來縣府更加強勞動關係，提供更完善勞動環境，這是她看完這部電影後的感受。

許淑華表示，《做工的人》拍攝場景從南投草屯出發，尤其電影監製林昱伶也是南投人，而拍攝這部電影的導演鄭芬芬，也導演過多部電影，每部都讓人嘖嘖稱奇，希望未來有更多機會邀電影拍攝來南投取景。

電影監製林昱伶說，每次看《做工的人》這部電影就會想起自己曾在勞動界，已經過世的父親；或許他們在人生當中可能感覺沒那麼圓滿，但是卻感受小人物的善良與互相幫助，與其說給勞工觀賞，更希望帶給其他各階層的人感受親情跟友情。

南投縣政府慶祝五一勞動節，當天包下南投戲院招待模範勞工免費看電影，開幕前南投縣長許淑華也特別致贈南投特產茶葉伴手禮給監製林昱伶、導演鄭芬芬及貴賓們；《做工的人》為2021年獲得金鐘獎最佳迷你劇集、導演、男主角、男配角奬入圍第56屆迷你劇集等9項大獎之電視劇改編。