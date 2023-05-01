今天是勞動節，新北市長侯友宜今簽署「職業安全衛生政策宣言書」，指每位勞工背後都代表著一個家庭，政府機關應以身作則，成為推動工安文化的領頭羊，宣言書目的是讓各局處合作共同推動職場安全，目標4年新北市重大職業災害死亡人數降低5％、公共工程則降低25％，讓市民都能在新北「安心、安全上工」。

侯友宜表示，「安全」是他最重視的施政項目之一，「工安」跟「治安」一樣都是要從源頭管理，新北市有204萬的勞工朋友，在不同工作崗位上認真努力，共同創造城市的繁榮進步。

未來除由勞工局結合採購處、政風處及各公共工程主辦機關，從源頭加強安全設計、採購及查核機制，促使施工廠商提高勞安、降低職災，還將擴大要求各機關就業管目的事業範圍，規畫各類安衛稽查與教育訓練、身心健康講座、運動體驗等，希望透過各局處的主動作為，全面建構新北市友善及安全的勞動環境。

勞工局長陳瑞嘉補充說明，新北市從2012年即針對職災發生率較高的營造業，執行全國首創的「低風險工地承攬管理認證」，2014年更強制市府5千萬以上工共工程之得標廠商，必須在開工6個月內取得認證標章。

2021年更擴大推動至民間大型建案工程，降低重大職災發生率執行成效良好。其次，勞工局也針對製造業推動「微型企業設備補助」，近年更致力推出「職災特性要因地圖」及「安康樂業4年計畫」等措施。

陳瑞嘉強調，勞安首重預防，實施勞動檢查不是目的，而在於有效運用各項措施降低職業災害，如此才是市民福祉。期待簽署「職業安全衛生政策宣言書」之後，市府各機關和民間夥伴，都能一起攜手來為職業安全打拚，也提醒雇主要持續提供良好的工作環境，勞工朋友也要適度休息維護健康，「勞資政學」一同努力預防職業災害，讓新北成為「安康樂業」的友善城市。