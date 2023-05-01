桃園每年選於年末辦理石門水庫楓半馬，冬天時石門水庫楓樹轉紅進而形成別緻美景，跑馬拉松的沿途便能欣賞美景，總能吸引幾千名好手參與，前市府曾提出爭取讓楓半馬列為國際認證賽事，直至今日卻沒消沒息。對此體育局回應，標籤賽事需全程封路，再加上經費高昂等因素，執行上有難度，不過目前仍朝爭取列為國際標籤賽事規畫中。

桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬開辦至今年即將邁入第8屆，雖然2021年曾受疫情影響停辦，不過疫情趨緩後也恢復盛大辦理，活動分為半程馬拉松組21K、路跑組7K及休閒組4K共個3組別，據體育局統計近3年的參與人數，2019年有5623人、2020年有7533人、2022年有5727人，年年吸引大批運動好手共襄盛舉。

前市府曾於2018年規畫欲替楓半馬爭取國際認證，但直至今日仍沒有下文，市議員呂林小鳳也持續追蹤進度，盼市府能替喜愛路跑的選手爭取國際榮譽感。

體育局回應，我國國際認證窗口為中華民國田徑協會，當年有請中華民國田徑協會依楓半馬的賽事辦理情況做評估，考量楓半馬路線坡度起伏較大，國際標籤賽事需將沿途行經路段全程封路，恐會造成周邊民眾交通不便，再加上需邀請國際菁英選手、轉播等有一定的規格限制，辦理整場活動的經費恐需高達2200萬元，困難點太多，因此時任市府長官裁決暫緩爭取申辦認證。

體育局指出，近年來路跑活動風氣興盛，楓半馬賽事已成為每年年底全國知名且深受熱愛路跑民眾和選手所喜愛的活動，每年平均吸引超過5000名跑者參與，為持續打造賽事品牌性並邁向國際化，決議重啟研擬認證，並持續與中華民國田徑協會再行研究商討，積極爭取認證，朝舉辦全國首創認證半程馬拉松目標前進，屆時能提升桃園的國際能見度。

體育局補充，依據世界田徑總會發布最新國際標籤認證路跑賽事規則，有關賽事競賽路線、國際菁英選手參賽、道路全程管制、轉播及電視報導、賽事永續性等均有認證規範，認證賽事皆須符合相關規則並經觀察員與技術代表審查通過。