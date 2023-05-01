巴拉圭總統大選結果，由友台的執政黨「紅黨」候選人貝尼亞勝出，外交圈傳出副總統賴清德將代表蔡英文總統出訪並出席貝尼亞的就職典禮。外交部今天並未證實，僅表示，巴拉圭預計8月15日舉行就職典禮，我國政府首長出訪參加友邦元首就職典禮向為外交部例行重點工作，慶賀團的相關規畫將在確定後適時公開說明。

外交部發言人劉永健表示，我國友邦巴拉圭共和國已於4月30日順利完成總統、副總統及國會議員選舉。依據巴國最高選舉法院公布逾99％的開票結果，執政黨國家共和聯盟（ANR，簡稱紅黨）的總統候選人貝尼亞及副總統候選人亞利安納獲得近43％選票確定當選新任總統，並已發表勝選聲明。

他說，蔡英文總統已代表我國政府與人民祝賀貝尼亞當選新任巴拉圭總統，並對巴拉圭人民展現成熟民主素養，順利完成本次大選深感敬佩。

針對外傳參選2024年總統大選的賴清德8月將出訪巴拉圭，順道過境美國訪問，劉永健強調，有關巴拉圭預計今年8月15日舉行新任總統、副總統就職典禮，我國政府首長出訪參加友邦元首就職典禮向為外交部例行重點工作，惟目前巴國大選甫落幕，相關就職典禮安排及我國參加就職慶賀團的出訪規畫將在確定後適時公開說明。