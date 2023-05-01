法務部繼日前進行一、二審檢察長人事案後，今再公布7名一級主管名單，其中檢察司司長黃謀信升任常務次長，士林、台中、南投地檢署檢察長繆卓然、郭永發、洪家原分別接任主任祕書、檢察司長、法制司長。
最特別的是國兩司長由新北檢檢察官孟玉梅升任，她是第一位二審回任一審檢察官俗稱「三專生」，接法務部司長，另法律事務司長由該司專門委員劉英秀升任、行政執行署長由法制司長黃玉垣接任。
法務部繼日前進行一、二審檢察長人事案後，今再公布7名一級主管名單，其中檢察司司長黃謀信升任常務次長，士林、台中、南投地檢署檢察長繆卓然、郭永發、洪家原分別接任主任祕書、檢察司長、法制司長。
最特別的是國兩司長由新北檢檢察官孟玉梅升任，她是第一位二審回任一審檢察官俗稱「三專生」，接法務部司長，另法律事務司長由該司專門委員劉英秀升任、行政執行署長由法制司長黃玉垣接任。
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