農委會上月30公告《動物保護法》修正預告，擬禁止以遊戲、營業等目的進行動物交換或贈與，未來修法通過，夜市撈金魚攤位將會觸法。士林夜市商圈聯合會表示，未來修法通過等同為撈金魚攤商宣判「死刑」，期盼農委會及動保人士與夜市溝通，不要禁止擺攤撈金魚。此消息一出，PTT上許多網友紛紛氣炸留言表示「陳吉仲毀童年」、「沒事找事」，引發討論。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，目前士林夜市有5攤撈金魚攤位，常常有父母帶小朋友、情侶或年輕人來玩，已成為夜市特色。其實金魚非保育類動物，人們撈取過程中也無殘忍行為，並不會對金魚造成痛苦。

他坦言，攤販好不容易挺過新冠肺炎疫情，現在客人也逐漸回流，若真的禁止夜市撈金魚攤，等同判業者死刑，必須要改做別的營業項目，期盼農委會及動保人士審慎考慮，不要禁止夜市業者擺攤撈金魚。

該消息一出，立刻在網路論壇PTT上炸鍋，許多網友紛紛憤怒表示「陳吉仲毀童年」、「小英男孩你敢嘴」、「時間抓殺人放火的都不夠了，抓撈金魚的？」、「沒事找事」、「不修法抓新型態的詐，騙搞這些與民爭利的廢法，選民進黨就是要搞這種垃圾法」、「陳吉仲吃飽撐著」、「詐騙要處理了沒？繼續推這些腦殘政策」。