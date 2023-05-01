屏東慈鳳宮建廟287年來，今年首次製作1萬200台斤的特大型「米壽龜」為媽祖祝壽。（謝佳潾攝）

屏東慈鳳宮建廟287年來，今年首次製作1萬200台斤的特大型「米壽龜」為媽祖祝壽。（謝佳潾攝）

媽祖生將至，屏東慈鳳宮特別製作1座特大型「米壽龜」為媽祖祝壽，長20尺、寬18尺的壽龜是由1萬200台斤的米疊成，也是建廟287年來首製，壯觀畫面不僅吸引民眾拍照打卡留念，廟方開放1020份米認捐也秒殺，信眾搶拍、搶捐就盼藉此與媽祖結緣。

慈鳳宮總幹事鄭宇伶指出，疫情連續好多年，許多慶典及祝壽活動不是無法舉辦就是要縮小規模，好不容易等到今年疫情緩和、解封，如今信眾終於可以回到廟裡拜拜，為迎接疫後新生活加上媽祖生將至，廟方決定製作建廟287年來首座特大型「米壽龜」，除為媽祖生祝壽、祈求平安，也與民眾結緣。

鄭宇伶說，因為屏東少有製作米龜的師傅，所以還特別請澎湖天后宮技術性指導，這座特大型「米壽龜」長20尺、寬18尺，由1萬200台斤的米疊成，以1份10台斤的米計算，可供1020人認捐，而認捐消息一公布後，不到3天就全數認捐完畢。

她說，4日將請屏東縣長周春米到廟主持祈福開光儀式，待12日媽祖聖誕（農曆3月23日）結束後，有認捐的信徒就可以帶米回家「呷平安」，同時也可以捐給需要的單位做公益。

她說，可能因為在屏東很少看到這麼大的壽龜，所以大家都很好奇，而民眾的熱情回饋也讓廟方決定，明年計畫製作更大的壽龜，讓更多民眾可以認捐、結緣，一起分享為媽祖祝壽的歡樂氛圍。

慈鳳宮長年來都有「元宵乞龜」的習俗，讓民眾擲筊向媽祖求金龜或餅龜，每次都吸引許多人前來擲筊，今年首次製作「米壽龜」，成效也不錯，前幾天壽龜一擺出來立即吸引民眾注目，很多人都來拍照打卡留念。