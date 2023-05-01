法務部。(資料照片)

國內蛋價已趨穩定，法務部為防範不肖商人拋售囤積或散裝過期雞蛋，危害民眾健康，日前邀集跨部會「物價聯合稽查小組」開會，並針對民眾檢舉的彰化縣2間雞蛋洗選場進行稽查，強調政府嚴禁蛋商、業者有囤積居奇、不合理漲價、或大量拋售等行為，呼籲民眾提出檢舉。

法務部表示，跨部會「物價聯合稽查小組」4月26日開會研議認為，隨著疫情趨緩，民生交易活動逐漸恢復正常，日前向國外採購雞蛋已進入國內市場，市面上雞蛋供需日趨穩定，台北市蛋商公會自4月24日起亦恢復報價，產地價格每台斤45.5元、批發價格每台斤55元，顯示雞蛋市場價格也逐漸恢復正常，但仍須留意不肖商人鑑於市面雞蛋供需趨穩，私下透過各種實體或網路等通路管道，拋售過去囤積或散裝過期之雞蛋，進而危害民眾健康。

聯合稽查小組為防範未然，除開會研議外，並於4月28日對於民眾所檢舉彰化縣2間雞蛋洗選場，進行突擊式之聯合稽查。

稽查人員除深入清查該等洗選場是否有收購、囤積或散裝過期之雞蛋外，對廠商有無趁機對外哄抬價格、拋售過期雞蛋等行徑均納入調查重點。

法務部強調，政府嚴禁任何蛋商、業者有囤積居奇、不合理漲價、或大量拋售等行為，鼓勵民眾撥打0800-007007檢舉專線勇於提出檢舉，聯合稽查小組均將積極查明。