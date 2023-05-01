南韓總統尹錫悅結束訪美行程，強化韓美同盟態勢，來自中方的反彈也在增加。專家指出，東北亞兩大陣營對立已是無法避免的時代趨勢，俄中朝（北韓）的聯合越形鞏固，也會強化美日韓的同盟關係，希望遏制北韓威脅的南韓政府不太可能再採取親中立場。

南韓政府2016年宣布就接受美國協助部署「終端高空防禦飛彈系統」（THAAD，簡稱薩德）展開協商，引起鄰近的中國及俄羅斯強烈反彈，中國因此採取限韓令等多項經濟報復措施；文在寅政府2017年上台後，與中方談判達成「三不原則」（不考慮追加薩德系統、不加入美國反導彈體系、不發展美日韓三方軍事同盟），韓中關係逐漸緩和。

但在5年後，南韓保守派重掌政權，上述「三不原則」實際上已成為歷史，新上任的尹錫悅政府雖堅持與中國維持相互尊重的經濟夥伴關係，但積極強化美韓同盟、為深化美日韓軍事合作而改善韓日關係等種種努力，明顯較前任政府展現選邊（親美）立場。

尹錫悅4月底訪美，他在上任一年內就與美國總統拜登進行2次雙邊峰會，此行更是南韓領袖時隔12年赴美進行國是訪問，顯現美方當前對南韓的重視。

尹錫悅率大批南韓政商界人士前往華府，在峰會之餘也應邀至美國國會及哈佛大學演講，「高規格待遇」成為執政黨國民力量誇耀親美政策的成績單。

不過，南韓國內對政府一邊倒向美國的做法有不少反對聲浪，其中最主要憂心美國承諾的「擴張遏制力」對北韓等安保威脅的應對能力，以及刺激中國可能引起的經濟報復。

傾向進步派的「韓民族日報」彙集6名外交相關專家學者意見指出，這次美韓峰會過度聚焦於美韓同盟與強化擴張遏制力，在經濟安全方面卻沒有實際進展，可能因北韓、中國、俄羅斯的反彈面臨挑戰。

亞洲大學美中政策研究所所長金興圭認為，尹錫悅政府看來已積極接受美方就國際政治提出的兩大陣營論，質疑當局是否確實理解國際政治的現實狀況，「這次幾乎沒有在經濟安全方面的實質成果，看不出對選邊站可能副作用的顧慮」。

對於外界憂心中國實施經濟報復，南韓產業通商資源部貿易投資室長金完基（音譯）今天在進出口動向記者會表示，目前尚未出現通關、檢疫延遲等直接受影響案例，進出口相關局處、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）、韓國貿易協會（KITA）等相關單位都維持密切溝通，並持續關注中方狀況。

他強調，中國是南韓最大出口國，也是重要經濟夥伴，政府雖然在安保上與美國合作，但在經濟上是與包括中國在內的全世界合作，會堅守「安美經世」（安保與美國合作、經濟與世界合作）的立場。

「安美經世」的原則能否維持，還得看北京當局是否買帳。

世宗研究所安全戰略研究室室長兼中國研究中心主任鄭載興向中央社指出，中國國家主席習近平開啟第3任期同時訂下透過強化中俄安保經濟合作的方式，促成多極化國際秩序的對外戰略核心。南韓在此前提下採取倒向美國政策，中國將很難穩定維持與南韓的經濟夥伴關係。

但就目前狀況來看，鄭載興說，尹錫悅政府看來將持續強化美韓、美日韓的安保合作，這將促使朝鮮半島周邊產生類似新冷戰的局面。

熟悉兩岸議題的南韓湖西大學教授全家霖則認為，即使南韓不選邊站，在東北亞地區的兩大陣營對立情形已是無法避免的時代趨勢，「俄中朝（北韓）的聯合越來越鞏固，也會強化美日韓的同盟、友邦關係」，希望遏制北韓威脅的南韓政府不太可能再採取親中立場。

中國在過去5年對文在寅政府的「冷待」可能也是尹錫悅政府積極轉向的原因之一。文在寅2017年上任後不久就前往中國國是訪問，但不僅沒能見到習近平，與時任國務院總理李克強的會面也被延後，抵中後自行前往當地餐廳用餐的待遇更是與尹錫悅這次訪美形成強烈對比。

面對極力在美中對立間持平的文在寅政府，中國限韓令等經濟制裁並無明顯好轉跡象，反而到去年尹錫悅勝選後才出現中國重新上架韓劇等限韓措施鬆動跡象，令人懷疑親中政策是否真能換來好處。

限韓令等措施雖然確實對南韓經濟造成負面影響，但也一定程度降低南韓對中國的依賴度。外界認為，薩德飛彈事件帶來的經濟報復已是中國能祭出的最高強度制裁。

曾任職於韓國開發研究院（KDI）的前國民力量議員劉承旼日前接受媒體訪問分析，據韓國貿易協會北京分會統計，中國今年第1季自南韓進口額較去年同期大減28.2%，且北京當局定下半導體在2025年前達到7成自給率目標，「即使經濟狀況好轉，韓中貿易也很難有大幅成長」。

對於兩大陣營對抗可能招致的經濟報復，美國也積極尋求應對方案。日本經濟新聞報導指出，拜登政府在七大工業國集團（G7）領袖峰會時可能為牽制中國經濟能力提出關稅合作方案，規劃當中國對美國友邦祭出經濟報復措施時，提高對中國製產品課徵關稅作為反制，並提供受影響友邦金融支援或降低關稅等補償措施。