（臺灣銀行2023年全行行務會議，臺灣銀行董事長呂桔誠（左5）與經營團隊合影留念。 圖／臺灣銀行提供） 臺灣銀行2023年全行行務會議隨著疫情趨緩，睽違4年之後，4月28日再度回到臺灣銀行陽明山行員訓練所舉辦，由臺灣銀行董事長呂桔誠親自主持，總分行經理級以上人員及工會理事長共計二百餘人齊聚一堂，以「擘劃永續藍圖 共創經營價值」為中心議題，進行業務經驗交流，藉由全行經理人集思廣益、創意激盪，共同策劃經營藍圖與策略。 該會議並邀請臺灣金控董事長沈榮津與會指導，沈榮津致詞表示，對呂桔誠過去一年的卓越領導，帶領全體員工上下一心，成就臺銀去年優異經營績效表現，深表肯定與感謝，並就未來一年予以高度期許及勉勵。 呂桔誠表示，過去一年在經營團隊及全體員工共同努力下，稅前淨利達191.66億元，超過年度預算數85％，倘加計政策性負擔97.13億元，更可達288.8億元，逾放比率0.09％，備抵呆帳覆蓋率1,458％，不論獲利能力或資產品質，都是歷來最佳，各項業務成果豐碩，屢屢獲獎。 本次會議分別就「運用資料科學技術，提升數位金融量能」、「強化氣候風險管理，邁向淨零排放目標」、「整合多元融資服務，導引企業永續轉型」、「豐厚消費金融，拓展信託2.0，踐履普惠金融」、「掌握全球經濟脈動，厚實國際營運動能」、「精進全面遵法體制，落實公平待客原則」等六大主軸議題進行討論，獲致共識後，將帶領員工齊心戮力，共同達成目標。 呂桔誠強調，展望2023年，全球經濟環境受俄烏戰爭、通膨升溫、主要國家央行升息等因素干擾，經營環境充滿挑戰，期勉全體員工掌握當前趨勢變化，發揮領導銀行、全民銀行的角色，強化全面遵循體制，以堅韌步伐向前，再創新局。 臺灣銀行代理總經理林麗婈表示，2022年度業務績效表現亮眼，惟盱衡當前全球經濟諸多變數，以及各界在金融資安、法遵、防制洗錢及打擊資恐、ESG與監理控管的高度要求下，將面臨更嚴峻的經營挑戰，因此，勖勉員工繼續秉持專業、審慎與積極的態度，完善法令遵循制度、拓展授信業務、提升海外據點業務績效、發展金融科技、踐履ESG企業責任、落實公平待客原則，持續精進金融友善服務，並善用集團資源，提升經營綜效，以迎接各項挑戰，續創經營佳績。