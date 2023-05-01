Wanita maut terjatuh ketika keluar dari pintu lif yang mengalami kerosakkan, mayat ditemui di bawah tapak lif selepas 3 hari dilaporkan hilang.



Seorang wanita ditemui maut selepas terjatuh ketika keluar dari pintu lif yang terbuka secara automatik kerana masalah teknikal.… pic.twitter.com/n3pw7Cv8XP — MYNEWSHUB (@mynewshub) April 29, 2023

24日1名印尼女子搭到機場內1部「死亡電梯」，因電梯不明原因突然停止，而受困的女子開始驚慌失措按電梯鈕，甚至打電話疑似在求救，由於女子也試圖開啟電梯門，不料，當電梯門被扳開後，女子往前一踏踩空，不幸從電梯與樓層間縫隙墜落身亡，事後警方也通報，機場人員也疑似聞到電梯周遭有「腐臭味」，才從電梯井底部發現女子的遺體。

綜合外媒報導，1名30歲印尼女子雅西亞（Asiyah）送親戚到機場後，離去時又收到親戚的電話，於是在返回的途中搭到1部疑似有問題的電梯，當進入電梯後，也打電話給對方表示自己已經搭上電梯，豈料，雅西亞卻遇到電梯突然停下來，雅西亞也試圖打開電梯門，但不幸踩空，墜落電梯井底部身亡。

從電梯的監視器畫面可見，雅西亞進到電梯後，當電梯抵達雅西亞要到的樓層，因為是開啟雅西亞後方的電梯門，但雅西亞卻沒發現，雅西亞便在電梯裡出現驚慌失措的狀態，不僅按了電梯按鈕也沒用，還右手拿起手機打電話疑似要求救，而左手卻是嘗試扳開電梯門，突然電梯門被打開，雅西亞也不加思索的往前一踏，但是，該方向的電梯門卻沒有停在正常樓層，而雅西亞便從電梯與樓層間縫隙掉落，但雅西亞要掉落前還試圖抓著該層地板，但仍然墜電梯井身亡。

後來雅西亞的親戚發現雅西亞失聯許久，於是報警處理，後來從電梯監視器畫面，再加上有機場人員在電梯周遭聞到腐臭的味道後，終於在電梯警底部找到雅西亞的遺體。