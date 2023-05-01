據傳國民黨彰化縣黨部將徵召提名前彰化縣長卓伯源參選彰化立委第2選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉），不過隨即遭卓否認，今國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯接受本報訪問時表示，昨天確實有與卓伯源「聊到天」，也有討論這一塊，強調絕對會找出最有機會勝選的候選人。

國民黨彰化立委第2選區人選遲遲未公布，目前表態的包括牙醫診所院長楊曜聰、彰化市前市長温國銘長子温宗諭，2人看板高掛，積極衝高網路聲量，不過如今卻外傳將徵召前縣長卓伯源，儘管卓否認也因此讓外界霧煞煞，質疑這波操作究竟為何。

對此謝衣鳯表示，她不知道這件事情為什麼會這麼早就傳出去，坦承確實有跟卓伯源聊天，強調她擔任主委要找出能夠勝選的人，所以任何的可能性都在她的思考範圍裡面，包括徵召也是與卓伯源談話的內容之一，不過當時他表示沒有意願，只說「快樂生活每一天，活出精彩300年」。

不過卓伯源是否參選仍未知，同選區正爭取提名的温宗諭高呼唯有公平初選，才能贏得大選，

國民黨立委提名第三梯次遲遲未釋出消息，彰化第2選區除了楊曜聰、温宗諭之外，前議員黃玉芬私下也積極運作，最終將由誰出線問鼎立委寶座，恐怕再掀起另一波「宮廷內鬥」。