2024總統大選情勢備受關注，今(1日)最新民調顯示，新北市長侯友宜以29％支持度躍居第一，贏過民進黨主席賴清德的27％與民眾黨主席柯文哲的23％；在一對一對決中，侯也以42％穩定領先賴的35％。媒體人韋安對該趨勢從3月中就曾如此預測，5月初侯超越賴的民調推估果然成真。

「他無法被阻擋！」韋安今(1日)在臉書發文指出，自己上月30日曾預測，侯友宜5月初的民意支持會超越賴清德，「其實早在3月中，本版就開始這樣預測了！」今天的最新民調出爐果然如此，三腳督：侯友宜29％，賴清德27％，柯文哲23％。一對一：候友宜42％，賴清德35％。

韋安強調，侯友宜的對手就是他自己，只要不犯錯，廣交益友；掌握大方向，不斷謙卑傾聽，把新知與其智慧融合，侯友宜將成為，無法被阻擋的一股「沉默的浪潮」。

韋安曾在前兩天的發文中提到：侯已成功塑造出另一個強力人設，成為受人民信任的「和平實現者和保衛者」，這將對2024選局起著關鍵作用。「沉默的浪潮來了！」